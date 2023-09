Venetië gaat dagtoeristen volgend jaar toegangsprijs vragen op drukke dagen

Toeristen die in de drukste weekenden een dagje naar Venetië willen, moeten hun bezoek vanaf volgend jaar van te voren boeken en daar 5 euro per persoon voor betalen. Dat heeft de gemeenteraad van Venetië vandaag besloten. De maatregel is bedoeld om het massatoerisme enigszins te beteugelen. Het gaat in eerste instantie om een test.

De stroom toeristen die de populaire Italiaanse bestemming jaarlijks aandoet leidt al jaren tot overlast in Venetië. De stad van 7,6 vierkante kilometer kreeg in 2019 bijna 13 miljoen toeristen te verwerken en de vrees is dat de aantallen de komende jaren de cijfers van voor de coronatijd gaan overtreffen.

Unesco zei begin augustus te overwegen de stad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten. Nieuwe bouwprojecten, klimaatverandering maar ook het massatoerisme bedreigen de historische binnenstad, stelde de VN-organisatie.

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is een miljarden kostende waterkering gebouwd. Tegen de stroom toeristen zijn ook al maatregelen genomen. Zo mogen sinds 2021 geen grote cruiseschepen meer aanmeren. Nu volgt dus een nieuwe stap, waar een paar jaar over is gepraat: een toegangsprijs voor dagtoeristen.

'Symbolische actie'

Aanvankelijk werd gedacht aan 10 euro per toerist. Inmiddels is dat teruggebracht tot 5 euro en de heffing geldt alleen voor bezoekers van boven de 14 jaar. De maatregel geldt niet voor toeristen die blijven overnachten in de stad. Er zijn ook vrijstellingen voor inwoners van de regio Veneto, mensen die in de stad werken of studeren, familie van inwoners van Venetië, middelbare scholieren op reis en mensen die deelnemen aan sportwedstrijden.

Het gaat voorlopig om een proef. De toeristenheffing geldt voor 30 dagen verspreid over weekenden en feestdagen in de lente en de zomer van 2024. Welke dagen het precies zijn wordt de komende weken bepaald. Hoe de maatregel gecontroleerd gaat worden en welke sancties er komen voor toeristen die de heffing niet betalen, wordt binnenkort te "op een meertalig platform" gezet, meldt de gemeente.

Het is niet duidelijk of de heffing van 5 euro toeristen ervan zal weerhouden te komen. Critici zien het vooral als een symbolische actie.

Het gemeentebestuur benadrukt dat de heffing wel degelijk de topdrukte moet tegengaan en ook niet is bedoeld als melkkoe. "Het doel is om dagtoeristen te verleiden om rustige dagen te kiezen", zegt gemeenteraadslid Simone Venturini. "We willen de maatregel testen en als het nodig is verbeteren. We kunnen niet nog 40 jaar discussiëren over wat het beste is om te doen."