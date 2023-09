Met interim-bondscoach Völler verslaat zwalkend Duitsland toch WK-finalist Frankrijk

Duitsland heeft dinsdagavond een knappe overwinning geboekt op Frankrijk. In Dortmund werd de WK-finalist met 2-1 verslagen. Thomas Muller maakte in de eerste helft het openingsdoelpunt. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Leroy Sané de voorsprong. Antoine Griezmann bepaalde de eindstand op 2-1 vanaf elf meter na een overtreding op Eduardo Camavinga. Frankrijk is ongeslagen koploper in de EK-kwalificatiegroep van Oranje. Bij de Fransen bleef vedette Kylian Mbappé de hele wedstrijd op de reservebank.

Rudi Völler, technisch directeur van de Duitse voetbalbond, zat als interim-bondscoach op de bank na het ontslag van Hansi Flick afgelopen weekend. Flick lag al onder vuur na het dramatische WK in Qatar, waar zijn team al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Duitsland speelt dit jaar geen kwalificatiewedstrijden, omdat het als organiserend land al zeker is van deelname aan het EK van volgend jaar. Maar juist in die oefenwedstrijden zijn de resultaten matig. Niet alleen van Japan werd verloren, in juni waren Polen en Colombia ook al te sterk voor Duitsland. De Duitse ploeg speelt op 14 oktober een uitwedstrijd tegen de Verenigde Staten en treft vier dagen later Mexico. De bedoeling is dat er dan een nieuwe bondscoach is. 'Mijn hart zegt Van Gaal' De naam van Louis van Gaal viel veelvuldig in Dortmund. Hij is één van de kandidaten om Flick op te volgen. Oud-international Bastian Schweinsteiger zei voorafgaande aan het duel dat hij hoopt dat het Van Gaal wordt. "Mijn hart zegt Van Gaal", aldus de analyticus van de omroep ARD.

Emotionele wedstrijd Marokko Na de zware aardbeving in Marokko speelde het nationale elftal van Marokko dinsdagavond een emotionele vriendschappelijke wedstrijd in het Franse Lens tegen Burkina Faso. Marokko won met 1-0 dankzij een doelpunt van Azzedine Ounahi, PSV'er Ismael Saibari maakte zijn debuut. De opbrengsten van het duel gaan naar de slachtoffers van de aardbeving. Afgelopen zaterdag zou Marokko thuis tegen Liberia spelen, maar dat duel werd afgelast door de aardbeving,

Engeland wint beladen wedstrijd van Schotland In Glasgow won Engeland het Britse onderonsje met Schotland. Op Hampden Park eindigde het vriendschappelijk duel in 1-3. De wedstrijd stond in het teken van 150 jaar rivaliteit tussen beide landen en dat was vooral te merken tijdens het Engelse volkslied. Er werd zo hard gefloten dat het God Save the King amper te horen was. Phil Foden opende na een half uur spelen, met wat fortuin, de score voor de Engelsen, die op 30 november 1872 voor het eerst tegenover de Schotten stonden op het voetbalveld. De Manchester City-speler stond in de baan van het schot van City-ploeggenoot Kyle Walker waarna de bal achter keeper Angus Gunn rolde.

