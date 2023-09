Feestvarken Vertonghen luidt ruime Belgische zege in, Noorwegen houdt hoop op EK

België heeft dankzij een 5-0 zege op Estland een flinke stap naar het EK in Duitsland gezet. Omdat Oostenrijk Zweden versloeg met 3-1 hebben de Belgen en de Oostenrijkers in groep F van de EK-kwalificatie een gat van zeven punten geslagen richting nummer drie Zweden. De beste twee ploegen in de groep mogen naar het EK. Voor Jan Vertonghen werd het een memorabele wedstrijd. De oud-Ajacied speelde zijn 150ste interland en luisterde zijn mijlpaal op door al in de vierde minuut trefzeker te zijn. De verdediger, al enkele jaren recordinternational, kopte op aangeven van Yannick Carrasco zijn tiende interlandgoal binnen. Tweede goal België Een kwartier later maakte Leandro Trossard er met een kiezelhard schot en na een fraaie dribbel 2-0 van. Estland raakte daarna nog wel de lat, maar kwam verder niet in het stuk voor. Na rust gingen de Belgen, die zaterdag nog zeer moeizaam met 1-0 van Azerbeidzjan hadden gewonnen, vrolijk door met scoren. Romelu Lukaku (3-0 en 4-0) kroonde zich met zijn zevende en achtste treffer in de EK-kwalificatie tot topscorer van de kwalificatiereeks. Charles De Ketelaere bepaalde de eindstand op 5-0.

Noren nog in de race In groep A hield Noorwegen de hoop op het EK levend door Georgië met 2-1 opzij te zetten. Bij een gelijkspel tussen beide landen zou Schotland, dat vijftien punten heeft uit vijf duels, zich als eerste land plaatsen voor het EK. Wie anders dan Erling Haaland opende de score in Oslo. De spits van Manchester City stond tussen twee verdedigers in, maar toch wist hij een voorzet van Antonio Nusa in de verre hoek te koppen. Een paar minuten later verdubbelde Martin Odegaard, wederom op aangeven van Nusa, de score door de bal van net binnen de zestien laag in de hoek te schuiven.

Foto: 035649bb-c088-3636-a1ca-1f4192079d89 - AFP

In blessuretijd leek het nog heel even spannend te gaan worden toen Budu Zivzivadze de 2-1 maakte voor Georgië, maar gescoord werd er niet meer. Ajacied Georges Mikautadze speelde 67 minuten bij de Georgiërs, voormalig Vitesse-speler Guram Kashia was de aanvoerder.

Duel gestaakt na provocerende spandoeken Roemenië-Kosovo heeft een tijd stilgelegen nadat Roemeense fans spandoeken toonden waarop stond dat Kosovo behoort tot Servië. Ook werden er leuzen gezongen. Kosovo heeft zichzelf onafhankelijk verklaard van Servië maar niet elk land erkent dat. De spelers van Kosovo liepen na het tonen van de spandoeken van het veld af. De Roemeense aanvoerder is met de eigen supporters op de tribune gaan praten. Ook riep de stadionspeaker op om niet meer over buurland Servië te beginnen. Het duel is inmiddels uitgespeeld en geëindigd in een 2-0 overwinning voor Roemenië.

Jongste basisspeler ooit Spanje, achter Schotland de nummer twee in de groep, won in eigen huis met 6-0 van Cyprus. Lamine Yamal begon bij de Spanjaarden in de basis. Waar de jongeling van Barcelona op vrijdag tegen Georgië nog de jongste debutant ooit werd voor Spanje, werd hij nu de jongste basisspeler ooit voor zijn land. Yamal is zestien jaar en 61 dagen oud.

Foto: a4d408a5-3c33-34a2-af97-2c63590885af - AFP