Eerste overwinning Spalletti, Italië met dank aan Frattesi langs Oekraïne

Italië heeft een belangrijke overwinning geboekt in de EK-kwalificatie op Oekraïne (2-1). Het is de eerste overwinning van de nieuwe bondscoach Luciano Spalletti, die afgelopen zaterdag bij zijn debuut teleurstellend gelijkspeelde in Noord-Macedonië.

Daardoor zat de druk er flink op bij de Italianen. Ze zijn de regerend Europees kampioen, maar misten de afgelopen twee WK's. Daarbij begonnen ze deze kwalificatiereeks met een thuisnederlaag tegen Engeland, en stapte Roberto Mancini vorige maand onverwachts op als bondscoach.

Italië gemotiveerd, Oekraïne onzeker

Italië begon furieus in San Siro en was direct gevaarlijk, toen Davide Frattesi Italië in de twaalfde minuut op voorsprong zette. De middenvelder, dit seizoen door Sassuolo verhuurd aan Internazionale, schoot gedecideerd binnen.

Oekraïne stelde daarna teleur. Ze speelden onzeker met veel balverlies in de opbouw en kwamen al helemaal niet aan aanvallen toe.

Net binnen het halfuur werd de Oekraïense hoop helemaal de grond ingeboord door de tweede goal van Frattesi. Hij kreeg de bal uit een kluts en schoot raak.