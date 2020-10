Een paraglider is verongelukt in de duinen bij de Zeeuwse plaats Zoutelande. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag, meldt Omroep Zeeland. De traumahelikopter kwam ter plaatse, net als meerdere ambulances. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht door de politie.