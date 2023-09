Wateroverlast in Zuid-Limburg door zware regenbuien, deel A2 dicht

De A76 richting Aken is ter hoogte van Geleen afgesloten vanwege wateroverlast . Het verkeer wordt daar via de af- en toerit omgeleid. Ook lokaal zijn wegen gesloten.

De A2 in de richting van Eindhoven is tussen knooppunt Kruisdonk en Meerssen afgesloten vanwege wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid.

In het zuiden van Limburg is vanavond overlast ontstaan door hevige regenval. In onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg liep het water over de straten. De stationshal in Maastricht stond blank, meldde 1Limburg eerder op de avond. Ook zijn kelders ondergelopen en is er waterschade bij meerdere scholen.

De kelders van het UMC Maastricht zijn ook ondergestroomd, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen 1Limburg. De schade valt mee en de wateroverlast levert geen problemen op voor de zorg.

Actiecentrum ingericht

De meldkamer van de brandweer in Maastricht kreeg in nog geen uur tijd 85 meldingen binnen van wateroverlast. Om die reden is in de brandweerkazerne een actiecentrum ingericht, van waaruit de hulpdiensten naar meldingen kunnen gaan, aldus de woordvoerder.

Valkenburg is ook getroffen door de buien. "Op een gegeven moment zie je dat die putten hier op de straat het niet geslikt krijgen en dat alles helemaal verstopt zit", vertelt inwoner Jordy Peters tegen 1Limburg. "Wij krijgen dan al het water hier in de straat." Volgens Peters is het de vierde keer in een paar maanden tijd dat dit gebeurt. "Het wordt schijnbaar niet opgelost."

Het KNMI waarschuwde vanmiddag al voor onweersbuien met regen en gaf daarom code geel af. Rond 20.30 uur waren de ergste buien in Maastricht voorbij.