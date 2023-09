Apple komt onder Europese druk met universele aansluiting op nieuwe iPhones

Het is iets waar Apple zich tevergeefs tegen heeft verzet. Onder druk van Europa hebben de nieuwste iPhones, die vanavond zijn gepresenteerd, voor het eerst in elf jaar een nieuwe aansluiting. Apples eigen lightning-aansluiting heeft plaatsgemaakt voor het universele usb-c.

Het is daarmee een heel tastbaar voorbeeld van hoe Europese regelgeving een groot techbedrijf kan dwingen tot een zichtbare verandering. En dat is niet een beeld waar Apple blij mee is; het zou andere overheden kunnen inspireren om ook productaanpassingen te eisen.

Twee jaar geleden kondigde de Europese Commissie aan dat het naar één standaard oplader wil voor apparaten: usb-c. Hoewel met vrijwillige richtlijnen het aantal verschillende aansluitingen al was teruggebracht van 30 naar 3, wilde Brussel nog een stap verder gaan. Het voorstel werd aangenomen. Vanaf eind volgend jaar is de universele oplader verplicht.

Onhandig en kostbaar

De commissie noemde de situatie onhandig en kostbaar voor consumenten. Volgens een berekening zou er jaarlijks 2,4 miljard euro worden uitgegeven aan losse opladers die niet worden meegeleverd met apparaten. Ook leidt het tot jaarlijks 11.000 ton aan elektrisch afval. Alles laten overgaan op usb-c zou dit afval met een 1000 ton verminderen.

In een reactie op het voorstel stelde Apple dat "het vereisen van een type aansluiting innovatie in de weg zit, in plaats van dat het dit aanmoedigt". Volgens Apple raakt dat consumenten in Europa en in de rest van de wereld. Ook zou het laten verdwijnen van de lightning-kabel juist tot meer afval leiden, omdat de bestaande kabels niet meer worden gebruikt.

Apple had het liever anders gezien, schreef Apple-verslaggever Mark Gurman van Bloomberg onlangs. "Apple zit nu in de ongemakkelijke positie dat het een technologie moet omarmen die het niet had gewild."

Volgens Gurman had het bedrijf nog een paar jaar met lightning willen doorgaan, om vervolgens helemaal te stoppen met een aansluiting op de telefoon. In plaats daarvan zouden consumenten de telefoon draadloos opladen. Dat kan sinds de iPhone 8.

Presenteren als overwinning

Ook voorspelde Gurman dat Apple het alsnog zal presenteren als een overwinning. "Het bedrijf heeft een ijzeren wet: wanneer het een nieuw product aankondigt, wil het altijd opereren vanuit een positie van sterkte."

Het bedrijf benadrukte vanavond tijdens de presentatie onder meer dat het "al jaren" usb-c in apparaten gebruikt en wees erop dat het makkelijk is dat je nu met een kabel meerdere Apple-apparaten kunt opladen. Op geen enkele manier werd er gerefereerd aan de Europese regels.

Voor wie niet van iPhone wisselt, is er voorlopig niks aan de hand. Maar wie had bedacht om een van de nieuwste modellen te kopen, zal in de verpakking een usb-c kabel aantreffen. Al enkele jaren levert Apple geen losse adapter meer mee. Wie nog geen usb-c-adapter heeft, zal die dus los moeten aanschaffen.

Twee keer eerder veranderde Apple iets aan de aansluitingen van zijn belangrijkste product: in 2012 werd de 30-pins-aansluiting op de iPhone vervangen door lightning. In 2016 verdween de koptelefoonaansluiting.