Van Jerevan tot Nagorno-Karabach: Armeniërs voelen zich aan hun lot overgelaten

Wie door het drukke stadscentrum van Jerevan loopt, merkt aanvankelijk weinig van de toenemende spanningen met buurland Azerbeidzjan. De nazomer zorgt voor volle parken en terrassen in de Armeense hoofdstad. Maar zodra je een praatje aanknoopt, komt het gesprek al snel op 'de situatie': de blokkade van de enige weg tussen Armenië en de Armeense enclave Nagorno-Karabach en de Azerbeidzjaanse troepenopbouw aan de grens. "Als je hier iemand op straat ziet lachen, weet dan dat diegene van binnen huilt, want we zijn er iedere dag mee bezig", horen we. "Ik kan het niet meer aan om het nieuws te volgen", verzucht Christine, die met haar kinderen Areg en Lusy over het Plein van de Republiek loopt. "Iedereen die een zoon of vader heeft verloren bij de oorlog in 2020 praat alleen maar over de trauma's." Ze is bezorgd over de nieuwe oorlogsdreiging. "Ik weet gewoon niet of mijn kinderen hier over een jaar nog kunnen rondlopen." Meerdere Armeniërs die we spreken noemen de kans op een nieuwe oorlog 'waarschijnlijk' of zelfs 'onvermijdelijk'. De Europese Unie heeft de patrouilles langs de grens vandaag opgevoerd, in reactie op de Azerbeidjaanse troepenopbouw.

Foto: e9308e8d-a077-36b2-8fc7-494b0c46fe8d - NOS

"Niemand houdt zich met ons bezig", vertelt de jonge Helen die op een bankje bij de openluchtmarkt koffie drinkt. "De enige die ons helpt is Kim Kardashian. Zij is de enige die informatie over ons deelt op social media." De Amerikaanse influencer heeft Armeense wortels en roept wereldleiders geregeld op in actie te komen voor inwoners van Nagorno-Karabach. Via een kronkelende bergweg reizen we vanuit Jerevan richting de grens met Nagorno-Karabach. Hoe dichter we bij de enclave komen, hoe hoger de spanningen oplopen. In het zuidelijke stadje Goris, op zo'n vijf uur rijden van de hoofdstad, is de oorlog uit 2020 nog springlevend. Het bergdorpje ligt ingeklemd tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach. Veel Karabachers vluchtten in 2020 naar Goris. Bijna iedereen hier heeft er nog wel familieleden die nu vastzitten vanwege de blokkade en te maken hebben met hongersnood en medicijntekorten:

Volgens meerdere Armeniërs is de kans op een nieuwe oorlog "waarschijnlijk" of zelfs "onvermijdelijk". Met de oorlog van 2020 vers in het geheugen is dat voor velen een schrikbeeld. - NOS