Huisvoorzitter McCarthy begint afzettingsonderzoek tegen president Biden

Justitie in Amerika zet een speciaal aanklager in tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president. Hij wordt al jaren van van alles beschuldigd. Hoe hard zijn die beschuldigen? En in hoeverre raken ze de verkiezingscampagne van Joe Biden? - NOS

Ook een aantal Republikeinse senatoren is minder enthousiast over de stap van McCarthy. Zo zegt senator Marco Rubio zich zorgen te maken dat afzettingsprocedures "triviaal en een routine" worden als ze te pas en te onpas worden ingezet.

VS-correspondent Rudy Bouma:

"Kevin McCarthy heeft eerder een stemming beloofd over het instellen van een impeachment-onderzoek, maar is hiervan teruggekomen. Hij staat onder enorme druk van zijn rechtervleugel. Die dreigt hem weg te werken als hij niet naar hen luistert. McCarthy moet hen ook te vriend houden vanwege een lopend conflict over de overheidsfinanciering. Een deal met de Democraten moet voorkomen dat het ambtenarenapparaat op slot gaat.

Binnen de Republikeinen is er onenigheid over de wenselijkheid van het impeachment-onderzoek. Sommige afgevaardigden zien afbreukrisico in een onderzoek waar niets uitkomt. Eerder vonden Senaatscomissies onder leiding van Republikeinen geen bewijs voor laakbaar gedrag van Joe Biden en Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden de afgelopen maanden evenmin. Ook de openbaar aanklager die jarenlang onderzoek deed vond niets."