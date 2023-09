Oud-prof en EK-toernooidirecteur Lahm wil Van Gaal als nieuwe bondscoach Duitsland

Oud-wereldkampioen Philipp Lahm pleit in de Duitse krant Bild voor Louis van Gaal als nieuwe bondscoach van Duitsland. Na het ontslag van Hansi Flick afgelopen zondag zijn de Duitsers op zoek naar een nieuwe bondscoach. Flick moest na een zwakke reeks resultaten het veld ruimen. Over negen maanden begint het Europees kampioenschap in Duitsland, het toernooi waarvan Lahm directeur is. Discipline en orde De 39-jarige Lahm, die in 2017 zijn profcarrière beëindigde, kent Van Gaal uit zijn tijd bij Bayern München. Het tweetal werkte tussen 2009 en 2011 samen. Lahm roemt de 72-jarige Van Gaal om zijn discipline, orde en de structuur waarmee hij zijn teams laat spelen. "En dat brengt hij heel helder over. Bij Bayern was hij de juiste man die met zijn spelopvatting op het juiste moment de club vormgaf", aldus Lahm.

Foto: 828cd4e7-ecad-3661-adcf-f263c8485b5f - EPA

Lahm, die door Van Gaal tweede aanvoerder werd gemaakt achter Mark van Bommel: "Hij is een sterke persoonlijkheid met veel ervaring, die hij als club- en bondscoach heeft opgedaan in het internationale topvoetbal." Van Gaal liet in gesprek met Sky Sport Deutschland weten interesse te hebben als de Duitse voetbalbond hem vraagt: "Ik voel me vereerd dat ze me noemen als mogelijke bondscoach van Duitsland. Er is nog nooit een buitenlandse trainer aangesteld als bondscoach bij de Duitse ploeg." Nagelsmann voornaamste kandidaat De naam van Van Gaal valt vaak in Duitsland. Algemeen wordt echter aangenomen dat de 36-jarige Julian Nagelsmann de voornaamste kandidaat is. Hij werd in maart van dit jaar ontslagen bij Bayern München.

Völler wil snel opvolger Directeur Rudi Völler van de Duitse voetbalbond hoopt voor de volgende wedstrijden van het nationale elftal in oktober een vervanger te hebben voor de zondag ontslagen trainer Hansi Flick. Völler zit zelf dinsdag op de bank tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk. Völler, die zelf niet beschikbaar is voor een langere periode, gaf aan dat er al gesprekken over mogelijke opvolgers gaande zijn bij de bond. "Natuurlijk zijn er tijdens onze gesprekken enkele namen genoemd, namen die absoluut in overweging worden genomen", zei Völler, die niet wilde ingaan op mogelijke kandidaten.