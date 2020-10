Noodplannen voetbalstadions niet op orde: 'Kan escaleren tot grote ramp'

In Nederlandse voetbalstadions kan een incident gemakkelijk uitlopen op een grote ramp. Dat constateert het Auditteam Voetbal en Veiligheid in een onlangs verschenen veiligheidsrapport over het afgelopen voetbalseizoen.

Volgens het adviesorgaan van profclubs, gemeenten, politie en justitie is de veiligheid van Nederlandse voetbalstadions in het geding. Ondanks dat de stadions nu even leeg zijn, moet er structureel aandacht komen voor instortingsgevaar, verdrukking, terroristische aanslagen en extreem weer.

Door een gebrek aan rampenoefeningen, beperkte calamiteitenplannen én afgesloten nooddeuren ligt een potentieel drama op de loer.

"Deze combinatie baart ons heel veel zorgen. Op dit moment constateren wij deze zaken voor de derde keer op rij en dit kan niet meer onopgemerkt blijven", schrijft het Auditteam. "Hier moet echt verbetering in komen. Een potentieel incident kan hierdoor immers gemakkelijk escaleren tot een grote ramp."

Geen noodoefeningen

Negen clubs uit de eredivisie en tien clubs uit de eerste divisie deelden informatie over hun calamiteitenplannen via vragenlijsten. Volgens het Auditteam blijkt hieruit dat diverse clubs geen noodoefeningen deden afgelopen seizoen. In sommige gevallen wachten clubs al ruim een jaar met het uitvoeren van rampoefeningen.

"Dit is zelfs tijdens de coronacrisis een opvallende stijging (ten opzichte van de aangeleverde informatie in andere jaren, red.) aangezien er nog geen drie maanden overlap zit tussen de laatste wedstrijd (in maart, red.) en de vragenlijst."

Wat daarnaast opvalt: steeds vaker blijken nooduitgangen in voetbalstadions gesloten, terwijl deze vluchtdeuren altijd door iedereen te openen moeten zijn. Het risico op verdrukking neemt daardoor toe.