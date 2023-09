Zoektocht in Libië naar overlevenden gaat door, vrees voor nog veel meer doden

In het noordoosten van Libië wordt met man en macht gezocht naar overlevenden van de overstromingen die zijn ontstaan door storm Daniel. Vooral in de havenstad Derna, die zo'n 125.000 inwoners telt, is de ravage enorm. Daar zijn al honderden lichamen onder het puin vandaan gehaald.

Het dodental als gevolg van de overstromingen staat inmiddels op 5200, melden lokale autoriteiten, maar vermoedelijk zijn er nog veel meer mensen om het leven gekomen. In de tuin van een ziekenhuis in Derna liggen tientallen bedekte lichamen, is te zien op beelden uit het gebied. Bezorgde mensen kijken onder de lijkdoeken om te zien of familieleden eronder liggen. Elders in Derna is een massagraf gegraven voor honderden slachtoffers.

De schade in het gebied is enorm: