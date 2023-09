Tennisster Halep (31) voor vier jaar geschorst na overtreden dopingregels, wel in beroep

Tennisster Simona Halep is voor vier jaar geschorst. De 31-jarige Roemeense wordt bestraft omdat ze twee keer de dopingregels heeft overtreden. Halep, die al sinds oktober voorlopig al geschorst was, vecht de schorsing aan bij het sporttribunaal CAS.

Bij een dopingcontrole tijdens de US Open van 2022 werd het verboden middel roxadustat aangetroffen. Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen.

Tevens waren er onregelmatigheden in haar biologisch paspoort gevonden. Volgens Halep was een besmet (maar toegestaan) supplement de oorzaak van de positieve dopingtest.

Voormalig nummer één van de wereld

Halep was lange tijd succesvol: ze was 64 weken de nummer één van de wereld. Halep won in 2018 Roland Garros en was in 2019 de beste op Wimbledon. Ze wist in totaal 24 WTA-titels te veroveren.