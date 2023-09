Ruzie Partij voor de Dieren leidt tot onmiddellijk opstappen Kamerlid Vestering

Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering verlaat met onmiddellijke ingang de Tweede Kamer. Aan het eind van haar bijdrage aan een debat over dierziekten zei ze dat ze erg geraakt is door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

"Ik ken de Partij voor de Dieren als een geweldige groep mensen die samen onbevreesd strijdt voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen: voor de dieren, voor de natuur en voor de meest kwetsbare mensen en kinderen hier en elders." Ze voegde eraan toe dat de stem van de Partij voor de Dieren hiervoor meer dan ooit nodig is, maar dat die stem steeds meer verloren gaat aan een interne strijd.

'Niet onder huidige werkomstandigheden'

Vestering zei dat ze onder de huidige werkomstandigheden niet als Kamerlid haar strijd kan voortzetten en dat ze daarom stopt. Op vragen van journalisten over haar kijk op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zei ze weinig. "Er ging de afgelopen tijd verschrikkelijk veel aandacht naar de interne conflicten. Ik wil mijn aandacht richten op de strijd voor de dieren."

De afgelopen dagen kwam de partij in het nieuws vanwege de ernstig verziekte relatie tussen het bestuur en partijleider Esther Ouwehand. Binnen deze zeskoppige Kamerfractie had alleen Christine Teunissen tot nu onomwonden steun uitgesproken voor Ouwehand.

Vestering koos geen partij, maar liet gisteren via X (voorheen Twitter) weten dat de situatie in de partij haar veel pijn en verdriet deed. "Tegelijkertijd was het dit weekend opnieuw 30+ graden en zaten dieren opgesloten in verstikkende, bloedhete transportwagens en stallen. Dat breekt mijn hart."

Zes zetels

De Partij voor de Dieren heeft zes zetels in de Kamer. Het is nog niet bekend wie het vertrekkende Kamerlid tot aan de verkiezingen van november vervangt.

Vestering zat sinds maart 2021 in de Kamer. Onlangs werd ze drie maanden vervangen wegens ziekte. Ze was ook fractievoorzitter van de partij in Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Almere.