Dramadebuut voor Rodgers bij Jets: einde seizoen na gescheurde achillespees

New York Jets-quarterback Aaron Rodgers komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie na een zware achillespeesblessure. Die liep hij op in de openingswedstrijd van het seizoen.

De 39-jarige Rodgers, die liefst achttien seizoenen bij de Green Bay Packers speelde en daar eenmaal de Super Bowl won, kwam deze zomer naar New York om de Jets na een aantal magere jaren weer eens succesvol te laten zijn.