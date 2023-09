Auée maakt debuut in Oranjeselectie, Van Dongen en Nouwen ontbreken

Bondscoach Andries Jonker heeft Marit Auée opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden later deze maand tegen België en Engeland. De 21-jarige verdedigster van FC Twente zit voor het eerst bij de selectie.

Marisa Olislagers (FC Twente) en Fenna Kalma (VFL Wolfsburg) keren terug bij Oranje. Aniek Nouwen en Merel van Dongen maken geen deel uit van de selectie. Van Dongen is vanwege persoonlijke omstandigheden niet opgeroepen, meldt de KNVB. 43-voudig international Nouwen is gepasseerd.

"Mijn spelersgroep heeft uitdrukkelijk het doel uitgesproken om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen", aldus Jonker. "Daarvoor moeten we tenminste de finale van de Nations League halen, dus zullen we tegen België goed moeten beginnen."

Weerzien met Wiegman

Nederland speelt vrijdag 22 september in Leuven tegen de Belgen. Vier dagen later is in Utrecht de wedstrijd tegen WK-finalist Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. In groep 1 van de Nations League is verder ook Schotland ingedeeld.

Tijdens het uitverkochte duel in de Galgenwaard wordt afscheid genomen van oud-internationals Stefanie van der Gragt, Sari van Veenendaal, Kika van Es, Marije Brummel, Kelly Zeeman en Ellen Jansen.