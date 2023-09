Universiteiten A'dam trekken steun aan studentenvereniging in na misstanden

De Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. is de bestuursbeurs van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam kwijt. Aanleiding zijn de misstanden bij een dispuut van L.A.N.X. tijdens een ontgroening in het buitenland.

Het nieuws over de misstanden kwam begin deze maand naar buiten. Eerstejaars studenten konden bijvoorbeeld 'punten verdienen' door seks te hebben met een vrouw in een steeg. De opdracht stond op een lijst die mannelijke eerstejaars in november vorig jaar meekregen tijdens hun introductiereis van het dispuut Ares naar Boekarest.

De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën zoals "algemeen" en "dames en seksgerelateerd". In de laatste categorie waren twee van de opdrachten "regel een vluchteling" en "naai een emmer in een steeg", waarbij emmer staat voor vrouw.

L.A.N.X. zei in een reactie de opdrachten in de brief mensonterend en zeer ongepast te vinden. Het bestuur van de studentenvereniging besloot het dispuut voor onbepaalde tijd te schorsen.

Cultuurverandering

De VU, de UvA en de HvA noemden het gedrag al onaanvaardbaar, maar hebben nu ook besloten om de financiële steun in te trekken. Ook mag de vereniging niet langer meedoen aan academische evenementen van de onderwijsinstellingen. Ze noemen het bedroevend dat zulke incidenten nog steeds plaatsvinden.

"Het mag nooit zo zijn dat de (sociale) veiligheid van van mensen hierbij in het geding komt", aldus de onderwijsinstellingen. Behalve het stopzetten van de bestuursbeurs doen ze een dringend beroep op L.A.N.X. om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een cultuurverandering, schrijven AT5 en NH Nieuws.

In gesprek

"Het is van het grootste belang dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit meer de ruimte krijgt om voor te komen", schrijft de Vrije Universiteit, waar L.A.N.X. in 1880 is opgericht, namens de onderwijsinstellingen. "Dit is voor ons als universiteit een absolute voorwaarde voor het voortbestaan van een band tussen L.A.N.X. en Vrije Universiteit Amsterdam."

De universiteit zegt wel in gesprek te blijven met de studentenvereniging "om samen te werken aan een structurele cultuurverandering binnen hun organisatie".