Jong Oranje wint ook tweede wedstrijd in EK-kwalificatie tegen Noord-Macedonië

Vriendin hoogzwanger

Devyne Rensch sloeg de wedstrijd over omdat zijn vriendin hoogzwanger is. Hij werd vervangen door Ki-Jana Hoever. Daardoor zat de aanvoerdersband om de arm van NEC-middenvelder Dirk Proper. Hij zag dat Jong Oranje het lastig had in de eerste helft. Er werd maar weinig gecreëerd, en als er een kans kwam, zoals voor Emanuel Emegha, ging de bal niet op doel. Hij kopte over.

Na rust moest Jong Oranje-doelman Calvin Raatsie zelfs in actie komen om een achterstand te voorkomen. Reiziger besloot om te wisselen en een van die wissels - Noah Ohio voor Emegha - pakte goed uit. In de 68ste minuut maakte Ohio na een prachtige aanval het openingsdoelpunt op aangeven van Kenneth Taylor.

Die twee waren ook betrokken bij de 2-0 een paar minuten later. Ohio versierde een strafschop die benut werd door Taylor: 0-2.

Jong Noord-Macedonië drong nog aan maar tot echte kansen kwamen ze niet.

Over een maand is Jong Georgië de volgende tegenstander van Jong Oranje in de EK-kwalificatie.