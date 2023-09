Cruiseschip loopt vast in Groenland, 'niemand in gevaar'

In het oosten van Groenland is een cruiseschip met aan boord 206 mensen vastgelopen. Dat gebeurde in de buurt van het Alpefjord, in het Nationaal Park Noordoost-Groenland. Volgens de lokale autoriteiten is er niemand in gevaar en is er ook geen schade. De hoop is dat het schip tijdens hoogtij loskomt.

De 104 meter lange Ocean Explorer kwam gisteren vast te zitten in het zeer uitgestrekte nationale park, dat bekend is vanwege de hoge ijsbergen. Ook leven er muskusossen, ijsberen en poolvossen. Er woont vrijwel niemand.

"Een cruiseschip dat in het nationale park in de problemen komt is zorgwekkend", zegt de Deense marine in een verklaring. "De dichtstbijzijnde hulp is ver weg, onze mensen zijn ver weg en het weer kan er heel onaangenaam zijn." De temperatuur in het gebied ligt momenteel rond het vriespunt.

Deens schip ver weg

Het dichtstbijzijnde Deense schip is op zo'n 1200 zeemijlen van het cruiseschip, en de Denen zouden pas vrijdagochtend bij het schip kunnen komen. Een cruiseschip dat dichterbij is, is daarom door de marine gevraagd om in de buurt te blijven.

Groenland is een zelfstandig land binnen het Deense koninkrijk. De Groenlanders hebben voor een groot deel zelfbestuur, maar zijn voor onder meer defensie afhankelijk van Denemarken.