Jumbo-Visma blijft heersen in Vuelta: Vingegaard wint etappe, Kuss blijft nipt in rood

Jumbo-Visma heeft bij de start van de derde week van de Vuelta a España nog maar eens bevestigd welke ploeg de sterkste is. Jonas Vingegaard soleerde in de zestiende etappe naar zijn tweede ritzege in deze Ronde van Spanje.

Het was een korte werkdag voor het Vuelta-peloton met een etappe van slechts 120 kilometer. De rit startte in Liencres Playa, de eindstreep was getrokken in Bejes en pas in de laatste vijf kilometer moest er even geklommen worden.

Op voorhand een mooie kans voor vluchters en tien renners besloten er, na wat tumultueuze en regenachtige eerste kilometers, vandoor te gaan. Onder anderen Andreas Kron en Kaden Groves, die beiden al een of meerdere etappes wonnen deze Vuelta, zagen een dagje in de kopgroep wel zitten.

Maar pech voor hen, want het peloton hield de benen niet stil. Verre van zelfs. Met een gemiddelde van ver boven de 50 kilometer per uur werden de vluchters een kilometer of dertig later weer ingelopen.

Van den Berg mee

Vervolgens poogden veel renners weg te springen uit het peloton, maar slechts zes slaagden daarin. Onder hen de Nederlander Julius van den Berg en opnieuw Groves.

Ze kregen de zegen van het peloton, maar Jumbo-Visma, dat de bovenste drie plekken in het algemeen klassement bezet, liet het gat niet te groot worden. Toen de Nederlandse wielerformatie was genaderd tot op dertig seconden, besloot Van den Berg er toch nog even een schepje bovenop te doen.

De Nederlander van EF Education-EasyPost versnelde en jutte zijn medevluchters nog maar eens op hetzelfde te doen. Maar het was niet genoeg om het peloton voor te blijven. Met nog tien kilometer te gaan werd de kopgroep weer ingerekend.

De slotklim begon behoorlijk steil, waardoor er al direct veel renners aan de achterkant moesten lossen. Jumbo-Visma voerde de groep aan en Jonas Vingegaard besloot aan te vallen. De Deen, die in de eerste Vuelta-week tobde met zijn fitheid vanwege een maagbacterie, sprong weg.

Niemand haalde de Tourwinnaar meer bij. Achter de Deen pakte ook Primoz Roglic wat tijd op zijn ploeggenoot Sepp Kuss, die nog wel de rode leiderstrui draagt.