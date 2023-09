Politie over Veilig Thuis-meldingen: 'Veiligheid kinderen staat voorop'

De politie staat nog achter de meldingen bij het meldpunt Veilig Thuis naar aanleiding van ouders die zaterdag hun kinderen hadden meegenomen naar de Extinction Rebellion-demonstratie op de A12. Ook bij nieuwe snelwegblokkades zegt de politie melding te zullen doen als er kinderen worden opgepakt.

Veilig Thuis sprak gisteravond kritiek uit over de meldingen. Volgens het meldpunt moet een melding niet als een soort dreigement of potentiële strafmaatregel worden gebruikt.

De meldingen zijn naar eer en geweten gedaan, schrijft de politie vandaag in een reactie. "Het heeft niets te maken met een dreigement, straf of een mening over de demonstratie. De veiligheid van kinderen staat voor ons voorop."

De politie wijst erop dat de protesten op de A12 illegaal zijn en dat de politie de opdracht heeft ze te beëindigen. Daarbij kan geweld worden gebruikt, met de inzet van de mobiele eenheid en waterkanonnen. "Er kunnen dus gevaarlijke situaties ontstaan", zegt Martine Dijkstra, algemeen SGBO-commandant van de Eenheid Den Haag. "We zagen zelfs dat kinderen in de voorste rij stonden."

Potentieel gevaarlijke situatie

Het waterkanon werd daarom tijdelijk niet ingezet. "Kort gezegd vinden wij als politie dat mensen hun kinderen in een potentieel gevaarlijke situatie hebben gebracht door ze mee te nemen naar een illegale protestactie", aldus Dijkstra.

In een aanvullende reactie laat de politie weten dat al vóór de actie was besloten om Veilig Thuis in te schakelen als er minderjarigen bij het protest zouden zijn. "Wij hebben een zorgplicht tegenover jonge kinderen die daar zijn", zegt een woordvoerder, die erop wijst dat het zaterdag ook nog erg heet was.

'Zorgvuldige afweging'

De politie Den Haag liet gisteren al weten dat het doen van een melding bij Veilig Thuis standaardprocedure is "bij aanhoudingen waarin kinderen in gevaar zijn". Dat is ook gebeurd bij eerdere Extinction Rebellion-demonstraties tegen fossiele subsidies.

Bij eerdere boerenprotesten op snelwegen waren ook kinderen aanwezig, maar voor zover de politie nu kan achterhalen is daar toen geen melding van gedaan. Het verschil is volgens de woordvoerder dat er bij de boerenprotesten geen grootschalige arrestaties zijn verricht op de snelweg zelf, zoals dat nu wel gebeurt.

"Op het moment dat we daar boeren hadden aangehouden en er waren kinderen bij, dan hadden we volgens protocol ook melding gedaan bij Veilig Thuis."