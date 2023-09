Oranje op achterstand in Davis Cup-wedstrijd tegen Finland

Nederland staat in zijn eerste duel in de groepsfase van de Davis Cup op achterstand tegen Finland. Botic van de Zandschulp boog in Split met 6-7 (0), 4-6 voor Otto Virtanen.

Bij Van de Zandschulp (ATP-68) loopt het al maanden niet. Sinds hij in april op pijnlijke wijze de finale in München verloor, won hij maar 2 van de 11 duels. De 22-jarige Virtanen (ATP-125) won nog nooit een partij op een ATP-toernooi.

Tegen Van de Zandschulp speelde de Fin solide, terwijl de Nederlander veel te slordig was. Mede dankzij twee dubbele fouten verloor hij de tiebreak met 7-0 en een dubbele fout op 1-1 leidde de enige break van de partij in.

Nog twee partijen

Later vandaag neemt Tallon Griekspoor (ATP-24) het nog op tegen Emil Ruusuvuori (ATP-57). Daarna staat het dubbelspel tussen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop en de Finse combinatie Harri Heliovaara/Ruusuvuori op het programma.

Oranje speelt later deze week nog tegen de Verenigde Staten (donderdag) en Kroatië (zondag). De eerste twee landen in de groep plaatsen zich voor de kwartfinales, die van 21 tot en met 26 november in het Spaanse Málaga op het programma staan.