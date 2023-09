Zorgen om spitspositie Feyenoord na spierblessure Ueda

Feyenoord moet het de komende weken doen zonder spits Ayase Ueda. De spits liep tijdens de interlandperiode met Japan een spierblessure op.

Ueda, die deze zomer overkwam van Cercle Brugge, is de tweede spits die volgende week niet ingezet kan worden in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Santiago Giménez kreeg in de kwartfinale van de Europa League van vorig seizoen tegen AS Roma een rode kaart, die hem twee wedstrijden schorsing opleverde.