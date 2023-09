Bannelingen uit Soeharto-tijd willen excuses, Indonesië weigert

Sungkono werd onder de regering van Soekarno, de eerste president van Indonesië, in de jaren 60 naar de communistische Sovjetunie gestuurd om daar techniek te studeren. Maar alles veranderde toen generaal Soeharto in Indonesië de macht greep. "De regering pakte in 1966 mijn paspoort af, omdat ik Soekarno nog als president zag toen Soeharto aan de macht kwam. Daardoor mocht ik niet meer terugkeren naar mijn eigen land, en werd ik staatloos."

"Die krijgen we niet omdat de regering vindt dat alle schuldigen aan de massamoorden door Soeharto's regime en de mensen die hem steunden al zijn bestraft of om het leven zijn gekomen", zegt de 84-jarige Sungkono, die vandaag ook aanwezig was op de bijeenkomst. Bovendien zouden de huidige leiders zichzelf niet de aangewezen personen vinden om excuses aan te bieden.

De Indonesische minister Mohammad Mahfud van Politiek, Recht en Veiligheid was eind vorige maand ook in Amsterdam voor een persoonlijke ontmoeting met de bannelingen. Toen kondigde hij aan dat zij als ze dat willen hun recht op de Indonesische nationaliteit terugkrijgen, ofwel een visum kunnen aanvragen voor een vijfjarig verblijf in Indonesië. Maar excuses komen er niet.

Zestig jaar na de staatsgreep door generaal Soeharto en de massamoorden die daarop volgden, wil Indonesië naar eigen zeggen in het reine komen met zijn verleden. Zo kunnen Indonesiërs die door Soeharto's regering werden verbannen vanwege hun steun aan diens voorganger Soekarno hun nationaliteit terugkrijgen. Maar de meeste bannelingen willen dat niet en eisen, tevergeefs, excuses van de huidige regering. Vandaag kwam een deel van hen bij elkaar in Amsterdam.

Onder Soeharto's bewind, door hemzelf "de nieuwe orde" genoemd, werden naar schatting 500.000 tot een miljoen mensen in Indonesië geëxecuteerd. Anderen werden gevangengenomen of, in het geval van de mensen over wie dit artikel gaat, mochten niet terugkeren wanneer ze geen trouw wilden zweren aan de nieuwe president of van communisme werden verdacht. Soeharto was president van Indonesië tot 1998.

In 1965 nam generaal Soeharto de macht over in Indonesië en kwam er een einde aan het bewind van president Soekarno. Soeharto beschuldigde Soekarno ervan dat hij met communistische rebellen had samengespannen die achter de moord op zes generaals zouden hebben gezeten, een gebeurtenis die overigens nooit is opgehelderd. Soeharto trad met harde hand op en zijn leger streed tegen iedereen die als communistisch werd gezien.

Pas nadat hij in 1981 vanuit de Sovjetunie naar Nederland was gekomen, asiel had aangevraagd en een Nederlands paspoort had gekregen, kon Sungkono in 1995 terug naar Indonesië. "Maar tegen die tijd waren mijn ouders en andere familieleden overleden. Ik heb ze jarenlang niet kunnen zien of spreken, en kon geen afscheid van ze nemen." Bovendien werd hij bij zijn bezoekjes als Nederlandse toerist naar eigen zeggen in de gaten gehouden door de Indonesische regering.

Dat overkwam veel Indonesische bannelingen die na de staatsgreep van Soeharto staatloos werden gemaakt, vertelt schrijfster en activist Tatiana Lukman. Door heel Europa zijn nog altijd naar schatting ongeveer 600 Indonesische ballingen verspreid. In Nederland gaat het om zo'n 125 mensen van de eerste en tweede generatie, blijkt uit cijfers van vorig jaar.

Niet alleen studenten

Lukman stipt aan dat het niet alleen Indonesische studenten in het buitenland waren die werden verbannen door Soeharto's 'nieuwe orde'. "Het waren ook ambtenaren, zoals ambassadeurs en hun medewerkers die namens Soekarno's regering in het buitenland waren om Indonesische ambassades op te zetten." Ook die laatste groep valt nu onder de toezegging van de huidige regering, al worden alleen de studenten expliciet genoemd in de regeling.

"De huidige Indonesische regering wil het ook niet hebben over de misdaden die Soeharto en zijn militairen hadden gepleegd om communisme te bestrijden", zegt Lukman. Ze is zelf persoonlijk betrokken bij de zaak: haar vader werd door Soeharto's leger geëxecuteerd omdat hij leider was van de communistische partij PKI. Vanwege haar vaders politieke activiteiten werd Tatiana Lukman verbannen uit Indonesië.