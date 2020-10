Démare opnieuw snelste in massasprint na nerveuze waaieretappe

Maar al na ruim tien kilometer was het koers. Het peloton brak in waaiers en meerdere klassementsmannen kwamen daardoor in de problemen. Simon Yates zat aan de verkeerde kant van de breuk, net als Pello Bilbao, Harm Vanhoucke, Domenico Pozzovivo, Jakob Fuglsang en Rafal Majka.

De zevende etappe van Matera naar Brindisi leek op papier een niet al te lastige rit te worden. De etappe was met 143 kilometer kort en onderweg hoefden de renners geen beklimmingen over.

Arnaud Démare heeft zich opnieuw oppermachtig getoond in de Giro. De Fransman was de snelste in de massasprint en won al voor de derde keer een rit in deze editie van de Ronde van Italië.

Vanhoucke, Pozzovivo en Yates konden ook de tweede groep niet bijhouden en hadden grote moeite aan te sluiten bij het peloton. Het duurde bijna vijftig kilometer totdat alle waaiers weer waren samengesmolten.

Valpartij

Het gevaar was toen echter nog niet geweken in het peloton. Met nog 45 kilometer te gaan was er een grote valpartij voorin de groep. Onder anderen Vanhoucke, nummer vier van het klassement, ging onderuit en moest opnieuw in de achtervolging. Ook Pozzovivo, nummer zes van het klassement, zat in de groep met de Belg, omdat hij werd opgehouden door de valpartij.

Omdat het tempo in de eerste groep niet heel hoog lag, konden Vanhoucke en Pozzovivo ook dit keer weer aansluiten bij het peloton. De laatste twintig kilometer bleven de renners bij elkaar en ging het peloton in volle vaart naar de finish in Brindisi, waar de etappe beslist werd in een massasprint.

Daarin was Démare opnieuw de snelste. De 29-jarige Fransman won met overmacht de sprint van Peter Sagan en Michael Matthews. Eerder schreef Démare al de vierde en de zesde etappe op zijn naam.