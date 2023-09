Omstreden 'spreidingswet' nog deze maand door Tweede Kamer behandeld

De omstreden 'spreidingswet', die volgens het kabinet tot een eerlijkere verdeling van asielzoekers over gemeenten moet leiden, wordt nog voor de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer. Een meerderheid steunt een verzoek daartoe van Volt.

De wet, geschreven door demissionair staatssecretaris Eric van der Burg, werd eerder vandaag definitief niet-controversieel verklaard. Dat betekent dat er niet gewacht hoeft te worden totdat een nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd.

Omdat de agenda van de Kamer vol is en de tijd tot 22 november kort, kan echter niet ieder onderwerp dat niet-controversieel is verklaard ook nog voor die tijd behandeld worden. Maar een meerderheid vindt dit wetsvoorstel zo belangrijk, dat het zo snel mogelijk na Prinsjesdag besproken zal worden.

Het kabinet wil met de wet ook herhaling voorkomen van de schrijnende situatie die zich vorig jaar voordeed bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, toen daar mensen noodgedwongen buiten moesten slapen.

Gemeenten dwingen

De spreidingswet is omstreden, omdat gemeenten ermee gedwongen kunnen worden een asielzoekerscentrum te accepteren, ook als er geen draagvlak is onder de bevolking. Partijen als de PVV, JA21 en BBB zijn faliekant tegen en willen de wetsbehandeling het liefst uitstellen tot na de verkiezingen, in de hoop dat er dan een meerderheid tegen is.

Zij wezen er vandaag opnieuw op dat het kabinet is gevallen op het onderwerp asiel, en dat juist daarom deze wet controversieel had moeten worden verklaard.

Ook de partij van Van der Burg, de VVD, is inmiddels tegen en heeft zich hard gemaakt voor het uitstellen van de behandeling. Maar na een hoofdelijke stemming bleek een meerderheid van de Kamer daar niet voor. Dat behandeling zal nu waarschijnlijk plaatsvinden in de week na Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen, vanaf 26 september.