Ook golfer Anne van Dam kritisch op olympische kwalificatie-eisen: 'Slaat nergens op'

Volgens haar zie je "regelmatig" iemand die lager dan de 300ste plek staat een major (een van de meest prestigieuze toernooi binnen de sport) winnen. "Ik weet in de basis ook dat ik elke week kan winnen", zegt Van Dam, de mondiale nummer 117. Zij pleit voor kwalificatie op basis van de opgeschoonde top-60.

De nationale eis wordt gesteld omdat de kans op een Nederlandse medaille dan het grootst zou zijn. Daar is Van Dam, de beste Nederlandse golfer bij de vrouwen, het niet mee eens. "Golf is zo'n onvoorspelbare en rare sport."

Volgens het NOC*NSF mogen golfers pas meedoen aan de Spelen als ze een redelijke kans maken op een top-8-notering. Daarvoor moeten de vrouwen in juni 2024 bij de beste 24 staan op de Olympic Golf Ranking (OGR). Een plek bij de beste 59 is ook voldoende, maar dan moet er ook een top-8-notering behaald worden bij door de bond aangewezen grote toernooien.

Na golfer Joost Luiten heeft ook Anne van Dam zich kritisch uitgelaten over de kwalificatie-eisen van het NOC*NSF voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. "Ik vind het eerlijk gezegd ook nergens op slaan", aldus Van Dam.

"Het NOC*NSF heeft met alle sportbonden afspraken gemaakt om te komen tot een norm die voldoet aan een reële kans op een plek in de top-8 op de Olympische Spelen. Na een zorgvuldige analyse van de uitslagen in het golf is gebleken dat de eis vanuit het IOC onvoldoende uitzicht geeft op het behalen van een positie in de top-8 van het veld. Daarom zijn de golfbond en het NOC*NSF een aanvullende nationale eis overeengekomen."

In juli uitte de beste Nederlandse golfer bij de mannen, Joost Luiten, ook al kritiek op de kwalificatie-eisen. "Een belachelijke eis", stelde de huidige nummer 127 van de wereldranglijst. "Het bewijst maar weer dat ze vrij weinig verstand van golf hebben."

Luiten zegt dat het niveau op de Spelen lager is. "Omdat er maar een x-aantal golfers per land mee mogen doen. In Tokio won Rory Sabbatini een medaille zonder top-100-notering, dat zegt genoeg."

"Ik vind het jammer dat het niet iets ruimer wordt getrokken", vervolgt Luiten. "Dan hebben ook meer Nederlanders een kans. Van Dam was er in Tokio net wel bij, Wil Besseling niet. Meer deelnemers zou goed zijn voor de Nederlandse golfsport en voor de medaillekansen. Het is heel jammer dat NOC*NSF die kansen zelf om zeep helpt."