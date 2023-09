Griekse bond maakt 'onmiskenbare fout', vier spelers blijken helemaal niet geschorst

De Griekse voetbalbond had de regels omtrent schorsingen in de EK-kwalificatiecyclus niet helemaal helder afgelopen zondag. Bij de wedstrijd tegen Gibraltar zaten vier spelers op de tribune omdat de bond dacht dat ze geschorst waren, terwijl dit niet zo was.

Kostas Tsimikas, Petros Mantalos, Dimitrios Kourbelis en Manolis Siopis liepen in de wedstrijd tegen Nederland, die vorige week donderdag werd gespeeld, tegen hun tweede gele kaart aan.

In de EK-kwalificatie is een speler geschorst na het krijgen van drie gele kaarten, maar de Griekse bond had de regels voor zichzelf strenger gemaakt en hield de mannen buiten de wedstrijdselectie. "Dit is een onmiskenbare fout, hoewel deze fout geen praktisch gevolg had", laat de bond weten in een reactie.

Geen grote gevolgen

Grote gevolgen had de blunder niet, aangezien Griekenland 'gewoon' met 5-0 won van Gibraltar. De spelers blijven op twee gele kaarten staan, waardoor ze bij een volgende prent opnieuw een wedstrijd moeten missen.