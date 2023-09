Neushoorn drukt verzorger in dierentuin Salzburg dood

Een neushoorn in de dierentuin van het Oostenrijkse Salzburg heeft een verzorger gedood. De vrouw van 33 werd doodgedrukt toen ze het dier behandelde met insectenwerende middelen. Haar collega, tevens echtgenoot (34), raakte gewond aan zijn been toen hij haar te hulp wilde schieten.

Waarom het dier hen aanviel, is niet bekend. De behandeling met de insectenwerende middelen is een dagelijkse routineklus voor de vier neushoorns in het park. Ze werkten volgens de zoodirecteur tot nu toe altijd goed mee met hun verzorgers.

De betrokken neushoorn is een vrouwtje genaamd Yeti en weegt 1800 kilogram. Wat er met het 30-jarige dier gaat gebeuren, zegt de directeur niet.

De Oostenrijkse dierentuin blijft vandaag dicht voor bezoekers.