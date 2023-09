Rode Kruis: meer dan 100 miljoen euro aan noodhulp nodig voor Marokko

We moeten een tweede ramp voorkomen", zegt Caroline Hoit van de gezamenlijke hulpoperatie. "Net als veel andere aardbevingen is dit een marathon. De slachtoffers hebben ook de komende weken en maanden hulp nodig." Direct na de aardbeving van vrijdagavond hadden de organisaties al ruim 1 miljoen euro uit hun noodfonds vrijgemaakt.

Het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie de Rode Halve Maan zeggen dat ze 105 miljoen euro nodig hebben voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Dat geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg.

Tinmel

Op de vierde dag na de aardbeving is nog altijd niet duidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen. De regering spreekt in een laatste update over 2901 doden. 1604 van hen waren bewoners van Al Haouz, een provincie in het Atlasgebergte.

De beving had een kracht van 6,8. Hele dorpen liggen volledig in puin, zoals Tinmel. Een man van 59 vertelde aan persbureau Reuters dat hij met zijn familie zat te eten toen de aarde begon te beven. Hij, zijn vrouw en zijn dochter bleven binnen. Zijn zoon vluchtte naar buiten, maar werd daar bedolven onder het instortende dak van de buren.

Vanonder het puin riep hij om hulp, maar ze konden hem niet bereiken. Toen dat eindelijk lukte, was hij overleden. "Als hij binnen was gebleven, was hij er nog geweest."

Elders in Tinmel en ook in andere dorpen, wisten bewoners met hun blote handen familieleden, buren en vrienden levend onder het puin te halen.