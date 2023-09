Overvallers zoon Peter Gillis moeten vijf jaar de cel in

De rechtbank heeft vijf jaar cel opgelegd aan twee mannen die eind 2021 een gewelddadige roofoverval pleegden op Mark Gillis, bekend van de SBS-realityserie Massa is Kassa. Een derde verdachte werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Tegen de drie mannen was zes jaar cel geëist.

Mark Gillis, zoon van vakantieparkondernemer Peter Gillis, was aanwezig in de rechtszaal, schrijft Omroep Brabant. Hij werd in november 2021 bij zijn chalet op een vakantiepark in Ommel ernstig mishandeld. Hij werd onder meer geschopt, geslagen en met een taser bewerkt.

De overvallers gingen ervandoor met onder meer zestien horloges, 10.000 euro en een dure aansteker. Ze lieten Gillis vastgebonden achter.

Na de overval werden vier mannen aangehouden. Een van hen werd niet vervolgd.