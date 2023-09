Verslaggever krijgt klap van boze bestuurder tijdens blokkade A12

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) hebben vanmiddag voor de vierde dag op rij de A12 geblokkeerd. Automobilisten waren al snel gefrustreerd over de bezetting, schrijft Omroep West. Een verslaggever van de omroep werd geslagen door een bestuurder die boos was over de blokkade.

Volgens de regionale omroep was de verslaggever de demonstratie aan het filmen toen hij een klap kreeg. De automobilist is daarna aangehouden. De verslaggever maakt het goed, meldt Omroep West.

De man was boos vanwege de blokkade: