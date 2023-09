Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren A12 voor vierde dag op rij

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) hebben vanmiddag voor de vierde dag op rij de A12 geblokkeerd. Automobilisten waren al snel gefrustreerd over de bezetting, schrijft Omroep West. Een verslaggever van de omroep werd geslagen door een bestuurder die boos was over de blokkade.

Volgens de regionale omroep was de verslaggever de demonstratie aan het filmen toen hij een klap kreeg. De automobilist is daarna aangehouden. De verslaggever maakt het goed, meldt Omroep West.

De actievoerders namen rond het middaguur plaats op de Utrechtsebaan om het verkeer te blokkeren. Een ander groepje XR-leden blokkeerde een zebrapad van een van de toegangswegen. Rond 13.00 uur waren alle demonstranten weer weg en was de A12 weer vrij.

Afgelopen dagen werden enkele duizenden mensen gearresteerd rond de XR-blokkades. Het is onduidelijk hoeveel mensen er vandaag zijn gearresteerd.