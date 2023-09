Patroon van misbruik vrouwelijke chirurgen door mannelijke collega's in VK

Seksueel wangedrag van mannelijke chirurgen naar vrouwelijke collega's komt in het Verenigd Koninkrijk veel voor en het lijkt erop dat er nauwelijks tegen wordt opgetreden. Die conclusies trekken onderzoekers naar aanleiding van een rondvraag onder Britse chirurgen.

De onderzoekers spreken over een patroon van vrouwelijke artsen die nog in opleiding zijn of aan het begin van hun carrière staan en die slachtoffer worden van misbruik door ervaren mannelijke chirurgen. Ze werken in een zeer hiërarchische omgeving, wat er volgens de BBC toe leidt dat er een zwijgcultuur heerst waarin slachtoffers hun verhaal niet durven te doen, uit angst voor schade aan hun carrière. Ook speelt volgens de Britse omroep mee dat er relatief weinig vrouwelijke chirurgen zijn.

Beroepsvereniging reageert geschokt

Het onderzoek, gepubliceerd door het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Surgery, is uitgevoerd door meerdere universiteiten en een speciale vakgroep die zich bezighoudt met seksueel wangedrag binnen de chirurgie. De onderzoekers kwamen aan hun 1434 respondenten door een oproep te verspreiden via artsenorganisaties. Deelname was op vrijwillige basis.

Om te voorkomen dat alleen mensen reageerden op het onderzoek die te maken hebben gehad met dergelijke incidenten, werd er aangemoedigd ook deel te nemen aan het onderzoek wanneer dit niet het geval is. Niet duidelijk is of dit is gelukt, waardoor de cijfers een indruk geven en niet per se representatief zijn voor alle Britse chirurgen.

Desalniettemin noemt de Britse beroepsorganisatie van chirurgen de bevindingen "uitermate schokkend". "We moeten ervoor zorgen dat er een cultuur ontstaat waarbij dit gedrag niet wordt getolereerd. Ook moeten er organisaties zijn waardoor slachtoffers erop vertrouwen dat ze serieus worden genomen na het melden van dergelijke incidenten."

Ongeveer twee derde van de vrouwelijke respondenten zei slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie door collega's. Een derde verklaarde te zijn aangerand. 90 procent van de vrouwen en 81 procent van de mannen die hebben gereageerd zei getuige te zijn geweest van seksueel wangedrag.