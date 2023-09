Onwel geworden Jumbo-Visma-renner Van Hooydonck in ziekenhuis

De 27-jarige renner verloor vanochtend vroeg in de Belgische plaats Kalmthout de controle over zijn auto en veroorzaakte daarna een ongeluk. Van Hooydonck werd ter plaatste gereanimeerd en is vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem en is voor controle ook naar het ziekenhuis gebracht.

De Belgische profwielrenner Nathan Van Hooydonck ligt in het ziekenhuis, nadat hij vanochtend achter het stuur van zijn auto onwel is geworden. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat in een verklaring weten dat hij op dit moment wordt behandeld.

Ploegleider van Jumbo-Visma reageert in Vuelta op het nieuws dat zijn Belgische meesterknecht onwel is geworden achter het stuur. - NOS

Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma, meldt vanuit de Vuelta: "Onze renners zijn heel erg aangedaan van het bericht over Nathan Van Hooydonck. Dit is nieuws dat je natuurlijk nooit wil horen. We hopen dat het zo snel mogelijk beter gaat met hem."

In de Vuelta wordt vandaag de zestiende etappe verreden. De renners van Jumbo-Visma werden voor hun bustocht naar startplek Liencres op de hoogte gebracht van het nieuws over hun Belgische ploeggenoot.

Ooggetuigen

Bij het ongeluk in Kalmthout waren zes voertuigen betrokken. Volgens de Belgische politie hebben ooggetuigen gezien dat de auto van Van Hooydonck voor een stoplicht stond te wachten en daarna ineens het kruispunt over reed, waar het in aanraking kwam met de voorste van een rij wachtende auto's. Een bestuurster van een van die auto's en een inzittend kind raakten lichtgewond.

NOS-wieleranalist Michael Boogerd woont in Kalmthout: "Ik had vanochtend een afspraak met iemand, maar die belde me op dat hij later zou zijn, omdat hij er niet door kon door een auto-ongeluk. Daarna kreeg ik een appje dat Nathan erbij betrokken was. Ik wilde het eerst niet geloven en dacht het weer typisch de dorps-tamtam was. Maar het bleek wel zo te zijn. Ik ken de familie Van Hooydonck goed en zie Nathan regelmatig hier fietsen. Ik ben er naar van."