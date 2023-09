OM vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) voor opruiing

Het Openbaar Ministerie vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. In een persbericht laat het OM weten dat het een 35-jarige man uit Den Haag gaat vervolgen voor twee gevallen van opruiing.

Volgens het OM heeft Van Meijeren gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Daarmee maakt de FvD'er zich schuldig aan opruiing tot geweld aan de overheid, stelt justitie.

Het OM refereert aan een speech die Van Meijeren gaf bij een boerenmanifestatie op 2 juli 2022 in Tuil. Hij zei "dat het niet altijd gezond is, als er een taboe rust op het gebruik van geweld". Van Meijeren zei verder dat de staat wel geweld gebruikt, "fors geweld".

"En als u onteigend dreigt te worden en u weigert, reken er maar op dat er busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen, en ze slaan u wel van het terrein af", zei Van Meijeren toen. Kamerlid Gündogan (eerder lid van de Volt-fractie) deed toen aangifte bij het OM.

'Revolutionaire beweging'

De tweede zaak waarvoor Van Meijeren wordt vervolgd zijn uitspraken in een interview op 13 november 2022, waarin hij aangaf "te hopen op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement", aldus het OM.

Het OM schrijft dat Van Meijeren is geïnformeerd en opgeroepen voor verhoor maar daar is hij niet voor verschenen. Het Kamerlid heeft aangekondigd vanmiddag te reageren.

Het gebeurt niet vaak dat het OM een Kamerlid vervolgt, volgens justitie moet een politicus dan ook "zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee andere kan kwetsen, choqueren of verontrusten." Maar justitie voegt eraan dat een politicus in het publieke debat "de verantwoordelijkheid draagt om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat".

Een bekend voorbeeld van vervolging is die van PVV-leider Wilders in de 'minder Marokkanen'-zaak. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de veroordeling definitief was. Wilders werd veroordeeld voor groepsbelediging, maar kreeg geen straf opgelegd. Wilders noemde het vonnis toen een schandvlek voor de Nederlandse rechtstaat.