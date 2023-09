Nijmeegse studenten gaan in Duitsland op kamers vanwege woningnood

Zo'n 50 studenten die aan de Nijmeegse Radboud Universiteit studeren zijn vanwege de woningnood over de grens in het Duitse Kranenburg gaan wonen. "Hier heb ik binnen twee dagen een kamer gevonden. In Nijmegen duurt dat zeker twee jaar", zegt ICT-student Yannick tegen Omroep Gelderland.

In Nijmegen is - net als in andere studentensteden - al jaren sprake van een tekort aan kamers en woningen. De universiteiten roepen internationale studenten op om weg te blijven als ze nog geen woonplek hebben gevonden voor aanvang van hun studie. In de strijd tegen de kamernood worden in de Gelderse stad in sommige gevallen twee internationale uitwisselingsstudenten op één kamer gehuisvest.

Onmogelijk

"Ik had nooit gedacht dat ik in Duitsland zou belanden, maar een kamer vinden in Nijmegen is simpelweg onmogelijk", aldus student Yannick. De Duitse gemeente in Noordrijn-Westfalen ligt maar zo'n zes kilometer van Nijmegen af.

Het grote nadeel is volgens de student dat er maar weinig te beleven valt voor jongeren. "Er wonen hier ontzettend veel studenten maar er is niks te doen. Samen met andere studenten organiseer ik daarom dineravonden voor studenten, salsa-avonden en gaan we samen hiken in het Reichswald."

300 euro

Ondanks de nadelen is hij erg tevreden over zijn nieuwe woonplek. "Ik woon in een mooi huis en betaal een schappelijke 300 euro voor vijftien vierkante meter. Voor dat bedrag heb je in Nederland nauwelijks een kledingkast. Daarnaast zijn de boodschappen goedkoper én rijdt er met een beetje geluk ieder uur een bus naar Nijmegen. Dan ben je er binnen 'n half uurtje."

Hij is niet van plan zijn kamer in Kranenburg te verruilen voor een kamer in Nijmegen. "Je bent hier iedere dag op vakantie. Ook is het lekker rustig."