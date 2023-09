Meer dan 1000 doden gemeld in Libische kustplaats Derna door storm Daniel

In de Libische kustplaats Derna zijn meer dan duizend lichamen geborgen als gevolg van storm Daniel. Dat hebben de autoriteiten in het oosten van het land bekendgemaakt. De autoriteiten verwachten dat het aantal doden nog verder oploopt. De cijfers over het aantal slachtoffers lopen uiteen. De Rode Halve Maan, het Libische Rode Kruis, spreekt tot nu toe van meer dan 300 doden in de kustplaats. Informatie over het aantal slachtoffers is moeilijk te verifiëren omdat Libië twee rivaliserende regeringen kent. De ene regering zetelt in de hoofdstad van het land, Tripoli, en wordt door de Verenigde Naties erkend. Daarnaast is in het noordoosten van het land de regering van Hamad. Grote schade in het oosten van Libië:

Vooral de kuststad Derna is zwaar getroffen. Nadat de zware overstromingen zijn gezakt wordt de omvang van de schade langzaam duidelijk. Er zijn duizenden vermisten. Wegen zijn deels weggeslagen, elektriciteit is grotendeels uitgevallen. - NOS

Drie districten in het oosten van het land werden gisteren tot een rampgebied verklaard. Op beelden is te zien dat de straten in de stad Derna volledig onder water staan en dat gebouwen zijn verwoest. Hier zijn stroomopwaarts twee dammen doorgebroken, melden de autoriteiten in het oosten van het land. Ook de stad Benghazi en de buitenwijken van Al-Marj zouden zwaar zijn getroffen. Turkije heeft bekendgemaakt dat het drie vliegtuigen met reddingswerkers naar Libië stuurt.

Correspondent Joost Scheffers: "Deze hoeveelheden water, daar is het land niet op voorbereid. Er zijn geen drainagesystemen en het water blijft bij flinke regenbuien al staan in de straten. Bovendien is Libië is ook nog altijd opgedeeld in twee regeringen, waardoor het land andere zaken aan het hoofd heeft dan hoge dammen aanleggen. Mensen werden compleet overrompeld door de storm. Er was wel een waarschuwing afgegeven, maar er zijn maar mondjesmaat mensen geëvacueerd. De stad Derna zit, aan de beelden te zien, ook nog vol met mensen. Er is geen centraal gezag geweest dat heeft gezegd: dit is een kwetsbare plek, mensen moeten hier weggehaald worden."