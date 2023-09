Gestolen Van Gogh uit Singer na jaren weer terug: 'Mooiste dag uit m'n leven'

"Het was grandioos. Het was een van de mooiste momenten uit mijn leven", vertelt de kunsthistoricus en -detective uitgelaten aan de telefoon. "Maandagmiddag is het werk bij mij teruggebracht." Brand vertelt hoe de tipgever twee weken geleden contact zocht met hem. "Ik werd gebeld en hij zei: 'Ik kan je de Lentetuin terugbezorgen'. Nou, dan sla je steil achterover."

Ruim drie jaar na de roof van een schilderij van Van Gogh uit het museum Singer in Laren is het doek weer terug. Dat bevestigt kunstdetective Arthur Brand. Na speuren en onderhandelen met de rover en de helers, kwam het werk uiteindelijk in handen van Brand.

Brand deed in samenwerking met de politie Midden-Nederland 3,5 jaar lang onderzoek naar de roof. Een paar maanden na de diefstal doken er foto's op van het schilderij met daarbij de voorpagina van The New York Times van die dag.

Uit door de politie onderschepte communicatie bleek dat het werk was beland bij een criminele organisatie die het wilde inzetten als ruilmiddel voor strafvermindering bij een celstraf. Brand: "Het werd op een gegeven moment een hoofdpijndossier in de onderwereld, niemand wilde het meer hebben want er stonden flinke straffen op. De politie had ook iedereen die erbij betrokken was al achter de tralies gezet."

'Arthur, ik zie je staan'

Hoe diegene die het heeft teruggebracht aan het schilderij kwam, kan Brand niet onthullen. "Maar er is altijd wel iemand die wat weet." Nadat de kunstdetective het vertrouwen van de tipgever had gewonnen, spraken ze af. Terwijl Brand op een verjaardag was, kreeg hij een berichtje binnen: "Arthur, ik zie je staan. Kom je even hiernaartoe".

Uiteindelijk spraken hij en de man maandagmiddag af om het schilderij te overhandigen. Gewikkeld in een kussen en wat bubbeltjesplastic kreeg Brand de Van Gogh in handen. Over de beweegredenen van de tipgever kan de detective niet uitweiden, "voor de veiligheid van die persoon". Wel kan hij vertellen dat diegene die het schilderij heeft teruggebracht niet betrokken was bij de roof.

Het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar was in bruikleen van het Groninger Museum, dat alleen die Van Gogh in de collectie had. Het werk van 25 bij 57 centimeter werd eind maart 2020 op spectaculaire wijze uit het Singer-museum gestolen.

Bekijk hieronder beelden van de roof destijds: