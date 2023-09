Gestolen Van Gogh uit Singer na jaren weer terug

Ruim drie jaar na de roof van een schilderij van Van Gogh uit het museum Singer in Laren is het doek weer terug. Dat meldt kunstdetective Arthur Brand op X. Na speuren en onderhandelen met de rover en de helers, kwam het werk uiteindelijk in handen van Brand.

Brand deed in samenwerking met de Nederlandse politie 3,5 jaar lang onderzoek naar de roof. Een paar maanden na de diefstal doken er foto's op van het schilderij met daarbij de voorpagina van The New York Times van die dag.

Uit door de politie onderschepte communicatie bleek dat het werk was beland bij een criminele organisatie die het wilde inzetten als ruilmiddel voor strafvermindering bij een celstraf. Volgens De Telegraaf, die veel contact had met Brand afgelopen jaren, ontmoette de kunstdetective in het holst van de nacht op het Amstelveld in Amsterdam de man die zei het werk te hebben.

Het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar was in bruikleen van het Groninger Museum, dat alleen die Van Gogh in de collectie had. Het werk van 25 bij 57 centimeter werd eind maart 2020 op spectaculaire wijze uit het Singer-museum gestolen.

Bekijk hieronder beelden van de roof destijds: