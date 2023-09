Ook meeste medewerkers fractie Partij voor de Dieren steunen Ouwehand

De onrust in de Partij voor de Dieren houdt aan. Een grote groep fractievoorzitters uit gemeenteraden, provincies en waterschappen heeft het vertrouwen opgezegd in het partijbestuur. De briefschrijvers scharen zich achter fractievoorzitter Esther Ouwehand en willen dat het bestuur opstapt. Zij eisten voor 12.00 uur een reactie, maar het bestuur is daar niet op ingegaan.

Zaterdag trok het bestuur de kandidatuur van Ouwehand als lijsttrekker in. Volgens het bestuur waren er signalen binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit". Daarna kwam een brief van Ouwehand naar buiten waarin ze het bestuur verwijt dat het "onvoldoende besef heeft van de meest basale democratische verhoudingen".

Ook medewerkers fractie steunen Ouwehand

Ouwehand wil lijsttrekker blijven en ze krijgt van veel kanten steun. Inmiddels hebben ook dertien medewerkers van de Kamerfractie (dat is een meerderheid) een brief aan het bestuur gestuurd waarin ze het "volste vertrouwen" in Ouwehand als lijsttrekker en partijleider uitspreken. Ook zij spreken hun afkeuring uit over de handelwijze van het bestuur en vinden dat dat moet plaatsmaken.

Ook de Tweede Kamerfractie is vandaag bijeengeweest en volgens Kamerlid Teunissen is alleen kort over de kwestie gepraat. Zij herhaalde dat zij pal achter Ouwehand staat en verwees verder naar wat Kamerleden van de Partij voor de Dieren eerder vandaag zeiden. Ze erkende wel dat de fractie verdeeld is. Volgens Teunissen pleit Ouwehand al jaren voor democratisering en professionalisering van de partij en is daaraan tot nu toe onvoldoende gehoor gegeven. De manier waarop het bestuur "Ouwehand afschuift" noemt ze "onbestaanbaar".

'Eén verklaring niet gelukt'

Voor het begin van de fractievergadering in de Tweede Kamer zei Kamerlid Van Raan op X dat de verklaringen van vier Kamerleden "overeenkomsten vertonen omdat we de hele zondag geprobeerd hebben één gezamenlijke te maken." Dat is volgens hem niet gelukt. "Wel heeft iedereen voor zich zaken overgenomen uit de pogingen daartoe", voegde hij eraan toe.

Verder zei hij dat het hem niet duidelijk is hoe het kan dat het bestuur de voordracht heeft ingetrokken 24 uur nadat Ouwehand haar brief aan het bestuur had gestuurd.

'Nog geen compleet beeld'

Van Raans collega Wassenberg benadrukte vanochtend dat hij achter Ouwehand stond en staat. "Iemand is echt onschuldig zolang het tegendeel niet bewezen is. Dat geldt uiteraard ook voor Esther." Hij voegde eraan toe dat de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen en dat hij nog geen compleet beeld heeft.

Kamerlid Van Esch zei nog niet te willen beantwoorden of ze de kant van het bestuur of van Ouwehand kiest. Ze vindt de situatie "vreselijk" en ze heeft nog veel vragen. Volgens haar is het heel ingewikkeld om nog deze week een nieuwe lijsttrekker voor te dragen, zoals het partijbestuur wil.

Eerste Kamer-fractievoorzitter Koffeman, die ook bij de vergadering was, zei dat hij helemaal overvallen is door de "treurige" situatie. Hij vulde aan dat veel mensen nu stelling nemen. "Maar je moet eerst meer kennis hebben om een positie te kunnen innemen."

Ouwehand zelf was niet bij de fractievergadering.