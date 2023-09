Hooggerechtshof Israël buigt zich over hervormingswet die het land verdeelt

Het Hooggerechtshof in Israël buigt zich vanaf vandaag over een omstreden hervormingswet van de regering-Netanyahu die de macht van de regering en het parlement vergroot en die van het Hooggerechtshof zelf inperkt.

Een uitspraak wordt vandaag niet verwacht. Na het aanhoren van tegenstanders van de wet, trekken alle vijftien rechters zich terug voor beraad. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het hof dat alle rechters aan een zitting deelnemen.

De regering heeft eerder schriftelijk zijn standpunt ingediend. Volgens minister van Justitie Levin heeft het Hooggerechtshof niet de bevoegdheid om zich over deze kwestie te buigen.

Blokkeren

De regering vindt het niet juist dat de niet democratische gekozen rechters van het Hooggerechtshof wetsvoorstellen kunnen blokkeren die door democratische gekozen parlementsleden zijn aangenomen.

Tegenstanders maken zich zorgen over de wet, omdat daarmee een belangrijk middel verdwijnt om tegenwicht te bieden aan de macht van de regering. Nu kan het Hooggerechtshof de regering tot de orde kan roepen als het parlement dat niet doet. Dat kan bijvoorbeeld als het hof van mening is dat rechten van minderheden onvoldoende worden gewaarborgd.

De wet is onderdeel van een pakket aan hervormingsmaatregelen waarmee de regering de macht van het Hooggerechtshof wil inperken, ten gunste van het parlement. Verder zou de regering ook meer invloed willen hebben op de samenstelling van het hof.

Massaal protest

Al direct na de presentatie van het hervormingsplan, in januari, gingen Israëliërs massaal de straat op om te voorkomen dat het parlement ermee zou instemmen. Dat is niet gelukt, in juli werd de eerste hervormingswet door de Knesset aangenomen.

Gisteravond demonstreerden naar schatting 50.000 mensen bij het gebouw van het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Ook in andere steden werd gedemonstreerd.