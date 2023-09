D66 kiest op kieslijst voor mix van ervaring en vernieuwing

D66 heeft zijn concept-kandidatenlijst voor de verkiezingen op 22 november bekendgemaakt. In de top-10 staan vijf huidige Kamerleden, staatssecretaris Hans Vijlbrief, en een aantal opvallende nieuwkomers onder wie burgerrechtenactivist Mpanzu Bamenga.

Duidelijk was al dat Rob Jetten lijsttrekker wordt. Op nummer 2 staat de D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Jan Paternotte. Andere Kamerleden die hoog op de kandidatenlijst staan, zijn Anne-Marijke Podt (4), Hanneke van der Werf (7), Joost Sneller (9) en Salima Belhaj (10).

Belhaj, die op dit moment de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening leidt, is ook kandidaat-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in mei. Ze kan niet tegelijkertijd Kamerlid zijn en lid van het Europees Parlement. Met andere woorden: ze zal een van de functies moeten laten vallen als ze in beide verkiezingen gekozen wordt.

Hoogste nieuwkomer

De hoogste nieuwkomer op de D66-lijst is Ilana Rooderkerk, voormalig vakleerkracht en nu fractievoorzitter in Amsterdam (3). Zij speelde tussen 2005 en 2020 de rol van Esmee Klein in de tv-serie Onderweg naar Morgen.

Op nummer 5 staat de huidige staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Vijlbrief, die over de nasleep van de gaswinning in Groningen gaat. Hij stond bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen niet op de kandidatenlijst.

Hij wordt gevolgd door de Eindhovense jurist en burgeractivist Mpanzu Bamenga (6), die eerder voor D66 in de gemeenteraad stond. De achtste plaats is voor het Nijmeegse raadslid Marijke Synhaeve.

Kamerlid Tjeerd de Groot, die een grote rol speelt in het stikstofdebat, staat niet in de top-10. Hij komt op plek 12, na onderzoeker en columniste Yesim Candan. De jongste kandidaat is de 22-jarige Spencer Alberg op plek 13. Hij is nu gemeenteraadslid in Almere.

Roze Kameraden

Een andere opvallende kandidaat is sportschoolhouder Paul van Dorst op nummer 29. Hij is oprichter en aanvoerder van de Roze Kameraden, de lhbti+-supportersvereniging van Feyenoord.

Lijsttrekker Jetten stelt dat D66 met deze lijst klaar is voor de verkiezingen. "Deze nieuwe generatie D66'ers kan voortbouwen op resultaten en verandering brengen. Voor klimaatactie, zodat we eraan gaan verdienen. Voor het beste onderwijs voor ieder kind. Voor alle mensen die hard werken maar te weinig overhouden aan het einde van de maand."

In de laatste Peilingwijzer moet D66 flink inleveren. De partij maakte in 2021, met lijsttrekker Sigrid Kaag, een sprong naar 24 zetels. Daar zouden er nu - met nog tien weken te gaan tot 22 november - nog 6 tot 10 van overblijven.

De kandidatenlijst is nog een concept. De leden van D66 kunnen er vanaf morgen tot 20 september digitaal over stemmen.