Kinderombudsman: 'Wantrouwen van ouders in overheid slaat over op kind'

Gemeenten en overheid moeten meer oog hebben voor het welzijn van kinderen bij conflicten tussen ouders en overheid. Dat stelt de Kinderombudsman in het rapport Waar ik bij ben. Er staat in dat kinderen dagelijks zorgen hebben over de strijd van hun ouders met de overheid en dat dat gevolgen heeft voor hun welzijn, ontwikkeling en perspectief.

Volgens Kinderombudsman Margrite Kalverboer is er in de afgelopen jaren bij conflicten tussen burgers en de overheid, zoals de toeslagenaffaire, gaswinningsschade in Groningen en de afhandeling van overstromingen in Zuid-Limburg, nauwelijks aandacht voor het kind geweest.

"Kinderen zijn onvoorwaardelijk loyaal naar hun ouders. Op het moment dat die een conflict hebben, hebben zij dat ook. Dat geeft een gevoel van onveiligheid voor de kinderen", zegt Kalverboer.

Voor het rapport sprak de Kinderombudsman met kinderen die opgroeien met ouders die een conflict hebben met de overheid. Ouders hebben door de conflicten minder tijd, energie en aandacht voor de kinderen, luidt een van de conclusies.

"Het is een vergeten groep. Kinderen maken zich klein en doen alsof er niks met hen aan de hand is", zegt Kalverboer in een toelichting in het NOS Radio 1 Journaal. "Ondertussen hebben ze het moeilijk op school, gaan ze helemaal niet meer naar school of hebben ze emotionele problemen."

'Had minder contact met ze'

Kalverboer schat dat zeker 100.000 kinderen geraakt worden door conflicten, alleen al bij de toeslagenaffaire gaat het om 70.000 kinderen.

"De band met mijn ouders was wel minder. Ik had minder contact met ze. Door de stress kwamen ze in een burn-out, toen waren ze nog minder beschikbaar", citeert het rapport de 18-jarige Malika, dochter van toeslagenouders.

Volgens de Kinderombudsman is er echter wel een oplossing en ligt deze vooral in handen van de overheid en gemeenten. "Ben er voor de kinderen. Als een burgemeester langskomt en compassie toont, zijn de kinderen milder over de overheid. Ga met ze in gesprek en natuurlijk: help de ouders."

Gemeenten zouden ook kunnen helpen door kinderen in contact te brengen met andere kinderen van wie de ouders met vergelijkbare problemen kampen. Ook pleit Kalverboer voor kinderrechteneducatie op school, waardoor kinderen beter op de hoogte zijn van hun rechten.