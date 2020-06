TT Assen viert 95-jarig jubileum met oud-coureurs op vernieuwd circuit

Sjoerd van Ramshorst was de hele dag op het circuit en sprak niet alleen met de coryfeeën, maar ook met TT-baas Arjan Bos en Moto2-coureur Bo Bendsneyder.

De TT van Assen viert vandaag zijn 95-jarig jubileum. Door de coronacrisis werd de race afgelast, maar er waren toch motoren te zien op het circuit. Drievoudig wereldkampioen in de jaren 70 Jan de Vries en de winnaar van de Nederlandse TT van 1977 Wil Hartog hadden hun race-outfit aangetrokken en reden aan aantal ronden voor de lege tribunes.

Er werd dit jaar 3 miljoen euro geïnvesteerd om het circuit in Assen eens flink te vernieuwen. Er zijn bijvoorbeeld digitale vlagpanelen neergezet. Hierdoor is het ook mogelijk om te racen als er weinig mensen beschikbaar zijn op het circuit. Arjan Bos, voorzitter van de TT-organisatie: "Op deze manier kan één iemand achter de knoppen een wedstrijd begeleiden."

Moto2-coureur Bo Bendsneyder zette in de enige GP die dit seizoen verreden is een goede prestatie neer. De Nederlander werd elfde in Qatar op minder dan tien seconden van de winnaar. "Ik hoop dat ik die goede lijn alsnog door kan trekken als het seizoen op 19 juli weer begint. Ik kom niet naar het circuit om gezellig mee te rijden. Ik wil binnen nu en twee jaar op het podium staan."