Jets winnen, maar verliezen quarterback Rodgers bij turbulente start NFL-seizoen

Anderhalve minuut. Langer heeft het debuut van Aaron Rodgers bij zijn nieuwe club New Yorks Jets in de eerste speelronde van het American football-seizoen niet geduurd. De 39-jarige quarterback raakte vroeg in het duel geblesseerd aan zijn linker achillespees.

Toch slaagden de Jets er met Zach Wilson als vervanger van Rodgers in de 'Monday Night Game' tegen de Buffalo Bills met 22-16 te winnen, na een touchdown van Xavier Gipson in de verlenging.

Rodgers, die liefst achttien seizoenen bij de Green Bay Packers speelde en daar eenmaal de Super Bowl won, kwam deze zomer naar New York om de Jets na jaren van verliezen weer eens succesvol te laten zijn.

Het is nog onduidelijk hoe lang de spelverdeler, die bij zijn vierde aanvallende actie van de wedstrijd door Bills-verdediger Leonard Floyd tegen de grond werd gewerkt, uit de roulatie is. Dinsdag wordt een MRI-scan van zijn onderbeen gemnaakt.

Turbulente start

De overwinning van New York Jets op Buffalo, dat wordt gezien als een van de grote titelfavorieten dit seizoen, past helemaal in de turbulente start van het nieuwe seizoen in de National Football League.

Dat begon afgelopen donderdag al met de nederlaag (21-20) die kampioen Kansas City Chiefs tegen Detroit Lions leed. Cincinnati Bengals, een andere titelkandidaat, ging hard onderuit met 24-3 bij Cleveland Browns.

Dallas Cowboys maakte met 40-0 gehakt van New York Giants, de andere club uit de 'Big Apple'. En Tampa Bay Buccaneers, waar zevenvoudig Super Bowl-kampioen Tom Brady is gestopt, begon het seizoen met een 20-17 zege op Minnesota Vikings.