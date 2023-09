Crisis bij Duitse elftal, terwijl EK in eigen land nadert: 'Van Gaal als redder? Dat zou grappig zijn'

"Ze verliezen steeds en de manier waarop ze spelen, is ook labbekakkerig. Dus het ontslag van Flick is geen verrassing. Japan was zaterdag individueel en als team de betere", vertelt Youri Mulder, volger van het Duitse voetbal, in Langs de Lijn .

Het gaat al langer niet goed met 'Die Mannschaft'. Op het WK in Qatar werd Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld. En na het toernooi werd maar een van de zes (oefen)wedstrijden gewonnen. En dan staat er vanavond ook nog eens een oefenduel met vice-wereldkampioen Frankrijk op het programma.

Negen maanden voor de start van het EK voetbal in Duitsland is het crisis in ons buurland. Bondscoach Hansi Flick werd zondag ontslagen na een 4-1 thuisnederlaag tegen Japan. Wat gaat er mis? En wie moet Duitsland uit het slop trekken?

De Duitse analist en spelersmakelaar Simon Cziommer vindt dat Duitsland wel degelijk genoeg individuele kwaliteit heeft. "De teamprestatie is het grootste probleem. Want Jamal Musiala, Florian Wirtz en Havertz zijn toch de crème de la crème? Het is meer de vraag hoe je het team weer laat schitteren."

Voor de voormalig speler van onder andere FC Twente en AZ is het moeilijk te verklaren waar het precies fout gaat. "Ik kan niet in de kleedkamer kijken. Maar dat er iets niet klopt, zie je wel. Misschien ontbreken er leiders. Buiten Ilkay Gündogan om zijn die er weinig. Tegenstanders stellen zich ook steeds meer op Duitsland in en er komt geen antwoord op."

Zo vertrok Oliver Bierhoff na het WK als algemeen directeur. Dit omdat "onze beslissingen niet altijd even goed uitpakten", vertelde hij bij zijn vertrek. Publiekslieveling Rudi Völler volgde hem op, maar dat is ook nog niet succesvol gebleken.

Voetballend Duitsland kent meer problemen dan alleen de slechte resultaten van de laatste tijd, weet Cziommer. "De talentontwikkeling, bijvoorbeeld, blijft achter en ook in het bestuur van de Duitse bond is veel gebeurd."

Of de 36-jarige Nagelsmann het al zou moeten doen, weet Cziommer niet. "Ik weet niet of hij nu al bondscoach zou willen zijn. Klopp is dé kandidaat in Duitsland. Volgende zomer loopt zijn contract af. Het is dus de vraag wat ze doen tot hij vrij is. Gaan ze voor een ervaren trainer tot de zomer en dan Klopp, of kiezen ze toch voor Nagelsmann?"

"Hoewel misschien niet altijd de juiste beslissingen worden genomen, staat dit bestuur met Hans-Joachim Watzke, Völler en op de achtergrond Uli Hoeness wel goed", zegt Cziommer. "Zij hebben toch de nodige kennis die noodzakelijk is om beslissingen te nemen. Ik denk dan ook dat het goed gaat komen met Duitsland. Ik zou me meer zorgen maken als de kwaliteit er ook daadwerkelijk niet zou zijn."

'Duitsers zijn zelfvertrouwen kwijt, dat is killing'

'De collectieve depressie in Duitsland is compleet', meldt Wouter Zwart, correspondent in Duitsland. Hij ziet dat de Duitsers zich openlijk afvragen of het nationale elftal wel thuishoort op het EK van 2024, dat ze zelf organiseren. De sportieve teloorgang leidt ertoe dat de wedstrijden van de Duitse ploeg door steeds minder Duitsers worden bekeken.

Het ontslag van Hansi Flick wordt breed gesteund in Duitsland. 'Het is mooi geweest', staat in verschillende Duitse kranten. Vier keer op rij werd er onder zijn leiding thuis niet gewonnen, dat gebeurde voor het laatst in 1956. Er is dus sprake van een historische dip in het Duitse voetbal.

En dat is negen maanden voor het EK begint zorgwekkend. "Er is de laatste tijd veel spanning tussen de ploeg en de staf. Er is veel geëxperimenteerd met spelformaties en bekende spelers als Leon Goretzka en Niklas Süle werden de ene keer wel en de andere keer niet geselecteerd."

"Daarnaast werd verloren van Colombia en Japan, geen grote voetballanden, en er is geen langetermijnvisie, zo is de teneur. Ze zijn in Duitsland het zelfvertrouwen kwijtgeraakt en dat is voor Duitsers killing."