Gevaar door hennepboot met 2000 planten in Werkendam

De politie heeft een hennepkwekerij ontdekt in een boot in de haven van Werkendam. Volgens Omroep Brabant was er sprake van een gevaarlijke situatie: er lagen niet-afgewerkte stroomdraden en er stond water in het schip.

Agenten gingen gisteren kijken bij de boot na een anonieme tip. In het ruim van het schip vonden ze een professionele hennepkwekerij met zo'n 2000 planten. Een 30-jarige man uit Woudrichem is aangehouden als verdachte.

De politie heeft een deel van de kwekerij ontruimd. Dat moest voorzichtig gebeuren vanwege de blootliggende stroomkabels. Het schip is meegenomen naar een andere plek, waar het verder wordt ontmanteld en onderzocht.

De politie wil onder meer onderzoeken of er al eerder wiet is gekweekt en geoogst op het schip. Ook doet de politie een buurtonderzoek.