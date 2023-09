Wekdienst 12/9: Hof Israël behandelt omstreden hervormingen • Zelensky spreekt studenten toe

Goedemorgen! Vandaag behandelt het Israëlisch hooggerechtshof de omstreden hervormingen die premier Netanyahu wil doorvoeren. En de Oekraïense president Zelensky spreekt Nederlandse studenten toe via een livestream.

Eerst het weer: in de loop van de middag en avond zijn er enkele regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten komt het mogelijk tot stevige buien met hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt maximaal 25 graden.