Van de Zandschulp zoekt in Davis Cup vertrouwen na fysieke rampspoed: 'Nog onwennig'

Botic van de Zandschulp hoopt deze week bij het Davis Cup-team het vertrouwen op te doen, waarmee hij een periode vol fysiek malheur achter zich kan laten. De Veenendaler speelt dinsdagmiddag om 15.00 uur met Oranje de eerste van drie groepsduels in de Davis Cup Finals in het Kroatische Split. Hij is het moment nog niet vergeten. Van de Zandschulp gaat eind juli tijdens een training in Nederland door zijn enkel bij een springoefening met horden. Hij scheurt daarbij zijn linkerenkelband voor tachtig tot negentig procent af. Weg ambities. Geen operatie Van de Zandschulp kiest aanvankelijk als behandelmethode voor een operatie, Daar staat normaal gesproken een gemiddelde hersteltijd van twee maanden voor, maar hij krijgt van de arts het advies om te proberen het eerst met een softcast (een flexibel kunststofgips) te laten genezen. De behandeling slaat aan, want Van de Zandschulp maakt tot zijn eigen verrassing eind augustus in de Verenigde Staten alweer zijn rentree. Het ritme en het zelfvertrouwen van de Nederlander zijn dan nog ver te zoeken, zo wijzen zijn recente nederlagen op de US Open en in Winston-Salem uit.

"Ik kan spelen met de enkel, maar het is zeker nog niet honderd procent genezen. Het duurt denk ik nog drie maanden voordat het allemaal volledig is hersteld", verwacht Van de Zandschulp. Hij heeft er door zijn fysieke ongemak ook een extra last bij: leren tennissen met een ingetapete enkel en weer vrijuit en zorgeloos proberen te spelen. "Op zich kan ik goed bewegen. Het is af en toe nog een beetje onwennig, maar het is niet zo dat ik bang ben om de hoek in te gaan." "Ik ben het niet gewend om met tape te spelen", legt Van de Zandschulp uit. "Dan ga je ook weer net wat anders bewegen, wat ook voor pijntjes zorgt. Daar moet ik nu mee leren omgaan. Hopelijk ben ik aan het einde van het jaar ervan af."

Groepsfase Davis Cup Elke interland in de Davis Cup Finals bestaat uit twee enkelspelen en een eventueel afsluitend dubbelspel. Alle partijen worden om twee gewonnen sets gespeeld. Nederland neemt het in groep D op tegen Finland (dinsdag), de Verenigde Staten (donderdag) en thuisland Kroatië (zondag). De overige groepen worden in Bologna (groep A), Manchester (groep B) en Valencia (groep C) afgewerkt. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich voor de Final 8 in het Spaanse Málaga van 21 tot en met 26 november. Canada won de editie van 2022.

De enkelblessure kan er ook nog wel bij voor Van de Zandschulp. Eerder dit jaar heeft hij lang last gehad van een gekneusde linkervoet. "Inderdaad, die voet is dit jaar wel aan de beurt geweest." Toch kan Van de Zandschulp hoop putten uit het feit dat in de Davis Cup alles ineens anders kan zijn. Zo beleefde hij in september 2022 een topweek in Glasgow met zeges op Taylor Fritz, Cameron Norrie en Alexander Boeblik. Die resultaten zorgden er destijds onder meer voor dat Oranje de kwartfinales haalde, waarin Australië uiteindelijk te sterk was.

Het blessureleed betekent ook dat de samenwerking van Van de Zandschulp, sinds begin mei, met zijn gerenommeerde coach Sven Groeneveld nog altijd geen serieuze kans heeft kunnen krijgen. Ook daar baalt Van de Zandschulp van. "Ik wil aan Sven laten zien waartoe ik in staat ben, wat ik mijn mars heb. Dat heb ik nog niet kunnen doen", zegt hij. "Het is voor Sven ook lastig. Hij wil aan dingen werken, maar we moeten eigenlijk met een soort handleiding trainen, omdat je niet alles kan doen wat je wil doen." Van de Zandschulp heeft ondanks de moeizame start het vertrouwen dat hij met Groeneveld in 2024 mooie dingen kan gaan beleven. "Mijn fysieke gesteldheid is voor ons allebei niet makkelijk geweest, maar ik moet zeggen dat Sven mij heeft gesteund. Dat waardeer ik ook aan hem. Sven is niet iemand die zich heel snel druk maakt. We kijken nu ook naar 2024 om dan het seizoen zo goed mogelijk te kunnen starten."